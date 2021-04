Grüne und CDU pflanzen Baum des Jahres am Delmenhorster Barfußpfad

Petra Gerlach (rechts) pflanzt in der Graft am Barfußpfad eine Europäische Stechpalme. Unterstützt wird sie dabei von Mariann Huismann, Achim Schlitte (beide Grüne), Heinrich-Karl Albers (CDU), Werner Klaus, Sinan Shikho (beide Grüne), Kristof Ogonovski (CDU) und Uwe Dähne (Grüne).

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Eine Europäische Stechpalme sorgt jetzt für zusätzliches Grün am Barfußpfad in der Delmenhorster Graft. CDU und Grüne pflanzten den Baum des Jahres.

Oberbürgermeister-Kandidatin Petra Gerlach griff beim Ortstermin am Freitagnachmittag selbst zum Spaten und pflanzte eine von ihr gespendete Europäische Stechpalme, der Baum des Jahres 2021, am Barfußpfad in der Graft ein. Tatkräf