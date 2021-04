Das Bahnhofs-Hotel in Delmenhorst als Postkartenansicht in den 1930er Jahren.

dk-Archiv

Delmenhorst. Besucher der Stadt Delmenhorst hatten einst direkt am Bahnhof die Auswahl, es gab drei renommierte Hotels. Eins davon war bis 1967 das Bahnhofs-Hotel.

Wer bis in die 1960er Jahre am Delmenhorster Bahnhof einem Zug entstieg und sich in der Stadt zumindest so lange aufhielt, dass eine Übernachtung notwendig wurde, dem standen in unmittelbarer Bahnhofsnähe mehrere Adressen zur Verfügung: das