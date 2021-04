So einen Schnelltest haben inzwischen schon viele selbst in der Hand gehabt. (Symbolfoto)

Robert Michael

Delmenorst. Sieben Corona-Schnelltestzentren hat die Stadt Delmenhorst schon genehmigt. Einige sind eröffnet, andere starten in Kürze.

Ein neues Testzentrum geht am Dienstag, 27. April, in Delmenhorst an den Start. Betrieben wird es nicht etwa vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder einer anderen Hilfsorganisation, sondern von einer Einzelfirma, deren Inhaber nach eigenen Wor