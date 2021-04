„Miss Elly“ Günsche mit 103 Jahren in Delmenhorst verstorben

War über ein halbes Jahrhundert Mitglied des Delmenhorster Schützenvereins von 1847: Elly Günsche.

Tina Spiecker

Delmenhorst. Als Elly Günsche 1969 in den Delmenhorster Schützenverein von 1847 eintrat, waren viele seiner heutigen Mitglieder noch nicht einmal geboren. Die frühere Vereinskönigin ist vergangenen Freitag verstorben. Ein Nachruf.

Das langjährige Mitglied des Delmenhorster Schützenvereins, Elly Günsche, ist am 16. April im hohen Alter von 103 Jahren verstorben. Als Günsche am 1. Juni 1917 als einzige Tochter ihrer Eltern in Delmenhorst geboren wurde, hatte Deutschlan