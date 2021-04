Die Polizei hat bei einem Motorradfahrer aus Delmenhorst eine lange Verstoßliste geführt.

imago images / Jochen Tack

Delmenhorst. Am Mittwochabend, 21. April, haben Polizeibeamte in Delmenhorst einen Motorradfahrer in Delmenhorst angehalten, bei dem gleich mehrere Verstöße festgestellt wurden.

Nach Polizeiangaben haben Beamte der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Oldenburg am Mittwoch, 21. April, gegen 21.20 Uhr ein Motorrad, besetzt mit zwei Personen, an der Düsternortstraße kontrollieren wollen. Der Motorradfa