Der Inzidenzwert in Delmenhorst steigt weiter und macht eine Aufhebung der Ausgangssperre immer schwieriger.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert ist am Donnerstag wieder nach oben gegangen und erreicht nochmals ein neues Jahresmaximum. Auch die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag waren in diesem Jahr nicht höher.

Das Gesundheitsamt des Landes Niedersachsen vermeldet neue Jahresrekordwerte in Delmenhorst: Am Donnerstag sind demnach für Delmenhorst 39 neue Infektionsfälle dazugekommen, in diesem Jahr war dieser Wert nicht größer. Damit geht der Inzide