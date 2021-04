So verlief die erste Nacht der Ausgangssperre in Delmenhorst

Still ruht die Innenstadt: Jetzt war nachts so gut wie niemand dort unterwegs. Sonst sind es wenigstens ein paar Personen.

Nonstopnews

Delmenhorst. Delmenhorst hat die erste Nacht der Corona-Ausgangssperre hinter sich gebracht. Wie sie verlaufen ist, berichten Polizei und Stadtverwaltung.

In der Nacht zum Mittwoch hat es in Delmenhorst für die Zeit von 21 bis 5 Uhr erstmals eine Corona-Ausgangssperre gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde intensiv kontrolliert. Auch die Stadt war mit eigenen Kontrollteams beteiligt. So