In Delmenhorst gilt seit dem 20. April eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr.

Symbolfoto: imago images/Future Image

Delmenhorst. Das öffentliche Leben steht seit Monaten still – und wird jetzt noch einmal eingeschränkt. Seit diesem Dienstag, 20. April, gilt in Delmenhorst eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Sie ist Folge eines Inzidenzwerts, der in Delmenhorst bereits seit mehreren Tagen über dem kritischen Wert von 150 liegt. In einer nicht-repräsentativen Umfrage hat das dk Menschen gefragt, was sie von der Maßnahme halten.

Svana Kühn Tobias König, Taxifahrer Tobias König, Taxifahrer: "Dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Pandemie einzudämmen, ist klar. Nachts ist aktuell aber sowieso schon wenig Bewegung in Delmen