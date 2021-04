Inzidenz in Delmenhorst steigt erneut extrem an

Der Inzidenzwert in Delmenhorst steigt immer weiter. Nun erreicht er einen neuen Jahresspitzenwert.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert übersteigt erstmals in diesem Jahr die 200er-Marke. Seit Ausbruch der zweiten Corona-Welle im November gab es keinen höheren Wert.

Die steigende Tendenz des Inzidenzwerts in Delmenhorst bleibt. Am Dienstag hat das Gesundheitsamt des Landes Niedersachsen für Delmenhorst 25 neue Infektionsfälle vermeldet. Damit landet der Inzidenzwert (Neuinfizierte in den vergangenen si