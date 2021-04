Soll nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit im August 2021 enden: Die Kanalarbeiten an der Friedensstraße.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Eine geht, vier neue kommen: Autofahrer in Delmenhorst müssen sich derzeit mit vielen Baustellen arrangieren. Anfang der Woche wurden gleich an vier Stellen in der Stadt Straßen gesperrt. Richtig schwere Beeinträchtigungen stehen ab Sommer an. Ein Überblick.

Gerade erst ist eine Straßenbaustelle an der Straße Hans-Böckler-Platz aus dem Stadtbild verschwunden. Doch die Erleichterung für Autofahrer dürfte nicht zu groß ausfallen: Allein am Montag sind gleich vier Baumaßnahmen in Delmenhorst