Jesidische Organisationen erhöhen Druck nach Todesfall in Delmenhorst

Bereits am 17. März gab es eine Trauerkundgebung im Delmenhorster Wollepark, bei der auch Mordvorwürfe laut wurden.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Lückenlose Aufklärung fordern jesidische Dachverbände nach dem Tod eines 19-Jährigen in Delmenhorst. Sie sprechen von Polizeigewalt und Rassismus.

Der Fall des 19-jährigen Delmenhorsters Qosay K., der nach einem Zusammenbruch in einer Gewahrsamszelle der Delmenhorster Polizei am 5. März einen Tag später in einem Oldenburger Krankenhaus verstorben ist, zieht überregional weitere Kreise