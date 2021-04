Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt hoch: Ausgangssperre ab Dienstag?

Der aktuelle Inzidenzwert bedeutet für die Delmenhorster wohl weitere Einschränkungen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert ist nach Angaben des Landes in der Stadt Delmenhorst gleichgeblieben. Damit droht in Delmenhorst nun eine Ausgangsbeschränkung.

Das Gesundheitsamt des Landes Niedersachsen hat am Montag für Delmenhorst keine neuen Infektionsfälle vermeldet. Damit bleibt der Inzidenzwert (Neuinfizierte in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet) wie am Vortag