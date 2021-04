Neuer Standort für ein DRK-Corona-Testzentrum in Delmenhorst

Das Deutsche Rote Kreuz verlegt eines seiner beiden Delmenhorster Corona-Testzentren an einen neuen Standort.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In Delmenhorst öffnet das Corona-Testzentrum an der Annenheider Straße 245a letztmalig am Dienstag, 20. April. Das Rote Kreuz hat dafür neue Räumlichkeiten gefunden, die verkehrsgünstiger liegen.

Das seit dem 18. März an der Annenheider Straße 245a bestehende Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wechselt den Standort. Ab Mittwoch, 21. April, werden die Tests nicht mehr dort in einem Container vorg