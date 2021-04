Ausgangssperre in Delmenhorst: Disziplin ist gefragt

Es gilt, zu Hause zu bleiben. (Symbolbild)

Marco Julius

Delmenhorst. Die Ausgangssperre wird wohl kommen, und das ist gut so. Vielleicht nicht nur wegen ihrer medizinischen Wirksamkeit, sondern vor allem auch als Symbol dafür, dass diese Pandemie verdammt ernstgenommen werden muss. Ein Kommentar

Genau an diesem Wochenende, an dem die wahrscheinlich kommende Maßnahme der Stadt angekündigt wurde, stand in Berlin eine junge Frau aus Kühlingen bei Ganderkesee, Finja Wilkens, bei einer Trauerfeier mit dem Bundespräsidenten am Podium. S