In diesem Jahr sollen wieder viele mitmachen in Delmenhorst.

Tobias Hase/dpa

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst nimmt in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge an der Klimabündnis-Kampagne „Stadtradeln“ teil. Gemeinsam soll wieder ein Zeichen für mehr Umweltbewusstsein gesetzt werden.

In der Zeit vom 27. Mai bis 16. Juni können alle, die in der Stadt leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, beim „Stadtradeln“ mitmachen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ziel ist es demnach, möglichst viele Kilo