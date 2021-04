Inzidenzwert in Delmenhorst auf neuem Höchststand – Ausgangssperre wahrscheinlich

Delmenhorst ist Corona-Risikogebiet. (Symbolbild)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Anstieg des Corona-Inzidenzwertes in Delmenhorst reißt nicht ab. Der Wert ist auch am Sonntag weiter gestiegen. Mit womöglich gravierenden Folgen.

Erneut deutlich gestiegen ist der Inzidenzwert zur Corona-Infektionslage in Delmenhorst. Das Landesgesundheitsamt vermeldete am Sonntagmorgen einen Wert von 188,2 – erneut deutlich mehr als bereits am Samstag.Bei der Zahl der Neuinfekt