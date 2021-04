Eduard Zimmermanns Ferrnsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ hatte 1971 mit den Anstoß gegeben für den Fahndungserfolg der Delmenhorster Polizei. Am Tag danach sprach die dk-Redaktion mit „Ganoven-Ede“.

dk-Archiv

Delmenhorst. Was machen via Interpol gesuchte Wiener Kriminelle ausgerechnet in Delmenhorst? Die Frage stellte sich vor 50 Jahren, als die Delmenhorster Kriminalpolizei einen spektakulären Erfolg vermelden konnte – „den größten Erfolg ihrer Geschichte“, wie das dk am 15. April 1971 berichtete.

Die Antwort war am Hasporter Damm zu finden, wo die Gangster aus dem Wiener Rotlichtmilieu sich gerade bei Prostituierten vergnügten, als plötzlich die Beamten auf der Matte standen. Seit Langem hatten die Kriminalisten Europas erfolglos na