Die Kirche ist unter "st.mariedel" zu finden.

Kai Hasse

Delmenhorst. Auf mittlerweile vielen digitalen Kanälen unterwegs ist die St.-Marien-Gemeinde – inzwischen bereits seit einer Weile auch auf dem Netzwerk Instagram. Auch die Corona-Pandemie hatte daran ihren Anteil.

„Am Anfang stand eine Idee, unsere Pfarrei auch in der digitalen Welt sichtbarer zu machen und mit Ihnen trotz Corona- Beschränkungen in Kontakt zu kommen“, beschreibt Pastoralassistentin Barbara Zimon in einer Mitteilung für die Gemeinde.