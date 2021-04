Wieso Axel Schmidt ein Bestattungsinstitut in Delmenhorst gründet

Axel Schmidt sprach mit dem Landtagsabgeordneten Deniz Kurku über sein jüngst eröffnetes Bestattungsinstitut in Delmenhorst und seinen Berufsalltag.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Elf Jahre lang war Axel Schmidt als Bestatter angestellt, nun hat er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ein Bestattungsinstitut in Delmenhorst gegründet. Mit dem Landtagsabgeordneten Deniz Kurku sprach er über sein Vorhaben und den Berufsalltag.

Dieses Angebot habe er einfach nicht ausschlagen können, sagt Axel Schmidt. Vor rund vier Wochen hat er sein eigenes Bestattungsinstitut in Delmenhorst gegründet und entsprechende Räumlichkeiten an der Berliner Straße 133 übernommen. Am Fre