Inzidenzwert in Delmenhorst steigt auf zweithöchsten Wert des Jahres

Delmenhorst ist Corona-Risikogebiet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert ist nach Angeben des Landes in der Stadt Delmenhorst erneut deutlich gestiegen. Am Freitag ist der zweithöchste Wert des laufenden Jahres zu verzeichnen. Auch die Zahl der Corona-Patienten im JHD steigt wieder an.

Das Gesundheitsamt des Landes Niedersachsen hat am Freitag einen erneut deutlich gestiegenen Inzidenzwert (Neuinfizierte in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet) von 161,2 für die Stadt Delmenhorst gemeldet (Vort