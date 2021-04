Aktivisten haben die A28 in Delmenhorst blockiert.

Günther Richter

Delmenhorst/Groß Ippener. Aufgrund einer Demo-Aktion musste die A28 in Höhe Adelheide am Donnerstagvormittag zeitweise gesperrt werden. Auch auf der A1 gab es laut Polizei Behinderungen in Höhe Groß Ippener.

Die Demonstranten befanden sich auf der A28 an der Autobahnüberführung in Höhe Adelheide. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine Demo zum Thema Verkehrspolitik des Bundes handeln. Hintergrund soll