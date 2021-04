Welche Perspektiven gibt es für das ehemalige Möller-Gelände?

Delmenhorst. Für Anwohnerinnen und Anwohner des sogenannten Möller-Geländes an der Oldenburger Landstraße bietet die Stadtverwaltung am Donnerstag, 22. April, eine Bürgerversammlung in Form einer sogenannten Hybridsitzung (Teilnahme per Videokonferenz oder in der Markthalle) an. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Angebot der Stadt bereits mehrfach verschoben werden.

Nach dem Großbrand auf dem Areal der ehemaligen Firma „Plexi Möller“ Ende September 2020 hatte die Stadtverwaltung Fragen von Anwohnern und aus der Politik bislang lediglich schriftlich beantworten können. Zudem sind für die unter