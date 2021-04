Schillerstraße in Delmenhorst wird gesperrt

An der Schillerstraße stehen Arbeiten für das Glasfaserkabelnetz an.

David Ebener

Delmenhorst. Verkehrsteilnehmer aufgepasst: An der Schillerstraße steht in Kürze eine Vollsperrung an.

Die Schillerstraße in Delmenhorst wird in der Zeit von Montag, 19. April, bis Mittwoch, 12. Mai, nach Mitteilung der Stadt gesperrt. Die Vollsperrung wird dabei abschnittsweise je nach Baufortschritt, beginnend an Schönemoorer Straße, vorge