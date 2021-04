Freiwilligen-Wehrdienst im Heimatschutz in Delmenhorst beginnt

Beobachten und das Abfassen von Meldungen ist einer der Ausbildungsinhalte für die Rekruten.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. In der Feldwebel-Lilienthale-Kaserne haben die ersten 26 Soldatinnen und Soldaten ihren freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz begonnen. Am Mittwoch öffnete die Bundeswehr ihre Tore, um das neue Programm vorzustellen.

Für Petra Isokeit ist es die Möglichkeit, sich einen alten Wunsch zu erfüllen. „Ich habe mir gedacht: Ich versuche es einfach mal“, sagt die 54 Jahre alte Rekrutin am Mittwoch beim Medientag in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Delmenhors