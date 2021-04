Ein Corona-Testzentrum füllt demnächst leere Räume im City Point.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Bereits kommende Woche soll ein weiteres Testzentrum mitten in der Delmenhorster Fußgängerzone eröffnen. Doch das ist nicht die einzige Veränderung, die dort ansteht.

In die östliche Fußgängerzone kommt in den kommenden Wochen und Monaten Bewegung – trotz der Corona-Pandemie. Wie das Unternehmen Kristensen Invest mitteilt, stehen gleich mehrere Neueröffnungen und Umzüge an. Die wohl größte Neuerung: Im C