Der Friseur Ömer-Faruk Kalmis bietet dem Personal des Delmenhorster Krankenhauses kostenlose Haarschnitte an.

Archivfoto: Svana Kühn

Delmenhorst. Friseur Ömer-Faruk Kalmis möchte sich in der Corona-Pandemie beim Delmenhorster Krankenhaus-Personal bedanken und bietet den Beschäftigten Gratis-Haarschnitte an.

Kalmis, der seit Anfang März den Salon „Hair & Beauty" in den ehemaligen Räumen des Musikhaus Spula Am Vorwerk betreibt, will in Zeiten der Corona-Pandemie danke sagen. Dazu hat er eine Aktion ins Leben gerufen, die sich an di