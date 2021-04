An diesem Sonntag werden die Flaggen bundesweit auf Halbmast gesetzt. (Archivfoto)

imago images/Thomas Trutschel

Delmenhorst. Dieser Sonntag soll ein Tag des Innehaltens sein: In ganz Deutschland wird dann den Todesopfern der Corona-Pandemie gedacht.

Mehr als 78.000 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Virus gestorben. In Delmenhorst waren es bislang 62 Frauen und Männer. Weitere Menschen starben in dieser Zeit an ander