An der BBS II in Delmenhorst kann man ab Oktober studieren

Christian von der Heyden (Leiter Institut Fernstudium FHM), Jana Meyer zu Drewer (Studienberatung Fernstudium FHM), Katrin Meyer Abich (Studiendirektorin BBS II), Ulrich Droste (Oberstudiendirektor BBS II) und Erster Stadtrat Markus Pragal (v.l.) unterzeichnen die Verträge und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Svana Kühn

Delmenhorst. In Delmenhorst kann bald studiert werden. Das Studienprogramm "Sozialpädagogik und Management" der BBS II und der Hochschule des Mittelstandes soll auf Leitungsposten und Jobs in der Verwaltung vorbereiten.

Studieren in Delmenhorst? Ab dem ersten Oktober soll das möglich sein. In Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld will die Kerschensteiner-Schule (BBS II) Erzieher für Leitungsposten und hoheitliche Aufgaben i