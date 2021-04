Weitere Corona-Teststation in Delmenhorst eröffnet

Thomas Willsch, Geschäftsführer von Vitaminpunkt, hat in seinem Laden am Donneresch eine Covid-19-Teststation aufgebaut.

Svana Kühn

Delmenhorst. Die Nachfrage nach Testangeboten in Delmenhorst ist enorm. Nun eröffnen auch private Anbieter vermehrt Corona-Teststationen. So zum Beispiel Vitaminpunkt am Donneresch.

Eigentlich verkauft Thomas Willsch in seinem Geschäft am Donneresch Nahrungsergänzungsmittel. Nun kann man sich hier auch auf das Coronavirus testen lassen – ohne Voranmeldung und ganz umsonst.Großer Ansturm auf TeststationenJeder hat das R