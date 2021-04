Delmenhorster Verein Stars for Kids baut um

Mehr Platz für den Second-Hand-Laden und Vereinsaktivitäten von Stars for Kids in Delmenhorst: Laden-Leiterin Gudrun Keßler-Zemke und die Vorsitzende Britta Burke freuen sich über den Umzug.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Der neue Standort liegt nicht weit vom alten entfernt und am Konzept hält der Delmenhorster Verein Stars for Kids weiterhin fest. Dennoch soll sich mit den neuen Räumlichkeiten so manches ändern.

Die Corona-Pause und der Umbau des Jute-Centers haben beim Delmenhorster Verein „Stars for Kids“ eine neue Perspektive eröffnet: Aktuell bezieht das Team im Britta Burke neue Räume gleich gegenüber vom alten Standort im DAK-Gebäude. 270 Qua