Das Einkaufen in Delmenhorst ist aktuell nur beschränkt möglich. Wie Geschäfte für Kunden erreichbar sind, ist offenbar höchst unterschiedlich.

Sina Schuldt

Delmenhorst. Die Einschränkungen für den Handel in Delmenhorst ruft in der Hochinzidenzkommune auch Verunsicherungen hervor. Kunden fragen sich offenbar zunehmen, wie Geschäfte überhaupt noch geöffnet sind. Kaufleutesprecher Wüstner hat da eine klare Meinung.

Seit wenigen Tagen ist Delmenhorst Hochinzidenz-Kommune, und in dieser Status verunsichert offenbar auch zunehmend Kunden in der City. Denn in einer Hochinzidenzkommune in Niedersachsen ist nur noch Click & Collect, also der V