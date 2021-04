Delmenhorster wegen 33-fachen sexuellen Missbrauchs an Kindern vor Gericht

Ein 54-Jähriger muss sich vor dem Landgericht verantworten. Seine Taten soll er von 1995 bis 2003 begangen haben.

David Ebener

Oldenburg. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe am ersten Verhandlungstag. Eines der Opfer hatte erst nach zwei Jahrzehnten Anzeige erstattet.

Vor dem Landgericht Oldenburg hat am Freitag ein Prozess gegen einen 54-Jährigen wegen 33-fachen sexuellen Missbrauchs an Kindern begonnen. Die laut Anklage in Delmenhorst begangenen Taten sollen schon sehr lange zurückliegen – wa