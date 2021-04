Freuen sich in der Seniorenresidenz Delmenhorst über die kleinen Kunstwerke der Kinder: (v. l.) Sarah Stellamanns (Nachbarschaftsbüro Düsternort), Elfriede Pikarski, Helga Hüttenrauch, Isabella Sass (stellvertretende Betreuungsleitung), Olga Ebert (Betreuungsleitung) und Elfriede Jiechhalleck.

Dirk Hoch

Delmenhorst. Kinder malen Frühlingsbilder für Düsternorter Senioren und leisten einen Beitrag zur Förderung eines Nachbarschaftsgefühls.

Nicht alle Menschen können den Frühling ausgiebig in der Natur genießen. Sie freuen sich gerade in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit darüber, eine Aufmunterung in Form eines österlichen Frühlingsgrußes in ihren Händen halten zu