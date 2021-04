Nach einem Einsatz am Osterwochenende weist die Delmenhorster Polizei erneut Gewaltvorwürfe zurück. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach dem Todesfall von Qosay K. Anfang März sahen sich Delmenhorster Polizeibeamte Vorwürfe angeblicher Polizeigewalt ausgesetzt. Nach einem Einsatz am Osterwochenende werden nun erneut Vorwürfe in dieser Richtung laut. Die Polizei weist sie vehement zurück - und kündigt ein Strafverfahren an.

Die Delmenhorster Polizei weist nach dem Todesfall von Qosay K., der Anfang März auf der Wache kollabiert und später in einem Krankenhaus verstorben war, erneut Vorwürfe angeblicher Polizeigewalt vehement von sich. Am Osterwochenende h