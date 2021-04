Nach den Osterferien dürfen Schülerinnen und Schüler nur noch mit negativem Selbsttest am Präsenzunterricht teilnehmen.

dpa/Sebastian Gollnow

Delmenhorst. Wer nach den Osterferien in die Schule will, muss ein negatives Corona-Schnelltestergebnis mitbringen. Die Selbsttests für zu Hause führen aber weiter zu Diskussionen.

Einmal negativ, bitte! Nach den Osterferien gilt für den Schulbesuch in Niedersachsen eine Testpflicht. Getestet wird selbst und zu Hause – vor Unterrichtsbeginn und nur an Präsenztagen. Wer das nicht will, muss daheim bleiben. Di