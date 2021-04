Corona-Inzidenz in Delmenhorst unter 100 – wird jetzt wieder gelockert?

Das Delmenhorster Rathaus informiert, wann Corona-Maßnahmen gelockert werden können.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Delmenhorst wieder unter 100 gefallen. Die Stadtverwaltung dämpft jedoch Hoffnungen auf zeitnahe Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Zum ersten Mal seit zwei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in der Stadt Delmenhorst am heutigen Donnerstag wieder unter die kritische Marke von 100 gesunken. Das bedeutet aber nicht, dass die am 3. April ver