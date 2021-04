Parkhaus des neuen Delmenhorster Krankenhauses nimmt erste Formen an

Die Treppenhäuser - Fertigteile aus Beton - stehen schon: Das Parkhaus für das Krankenhaus nimmt Formen an.

Marco Julius

Delmenhorst. An der Wildeshauser Straße in Delmenhorst laufen die Bauarbeiten für das Parkhaus am Josef-Hospital Delmenhorst. Die Treppenhäuser stehen bereits. Zudem laufen die Arbeiten für die Einrichtung einer Linksabbiegespur. Die Grünen wollen unterdessen weitere Baumfällungen abwenden.

Ende Juni soll es stehen, das Parkhaus für das Josef-Hospital Delmenhorst. Es ist der erste große Schritt hin zu einem neuen Krankenhaus an der Wildeshauser Straße, weil es eben diesen Neubau quasi vorbereitet. Das neue Krankenhau