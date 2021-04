Das Impf-Tempo soll in den kommenden Tagen und Wochen deutlich angezogen werden.

Sina Schuldt/dpa

Delmenhorst. Wer gegen Corona geimpft werden möchte, soll im Land Niedersachsen ab Ende Mai die Möglichkeit dazu erhalten. Priorisierungen, wie sie derzeit gelten, sollen dann keine Rolle mehr spielen. Das Impfzentrum wäre für diesen Fall der Fälle gerüstet.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) geht davon aus, dass sich ab Ende Mai schrittweise all' die Menschen in Niedersachsen impfen lassen können, die das möchten. "Wenn das Tempo so weitergeht, werden wir uns von der Pr