Tatort war wieder das Jute-Center an der Weberstraße. (Archivfoto)

Thomas Breuer

Delmenhorst. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist der Drogeriemarkt im Jute-Center Tatort eines Raubüberfalls geworden. Die Delmenhorster Polizei sucht nach Zeugen.

Der Drogeriemarkt im Jute-Center an der Weberstraße ist an diesem Mittwoch erneut überfallen worden. Bereits am 17. März hatte ein unbekannter Täter das Geschäft überfallen, damals mit einer Pistole.Wie die Polizei mitteilt, betrat der