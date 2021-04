Das Impfen in den Arztpraxen vor Ort beginnt: Das ist jetzt wichtig

Das Impfen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte soll der nächste große Schritt im Kampf gegen die Pandemie sein. (Symbolfoto)

Peter Kneffel

Delmenhorst/ Ganderkesee. Das Impfen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte soll der nächste große Schritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie sein. Dieser beginnt diesen Mittwoch. Was müssen Patienten in Delmenhorst und Ganderkesee jetzt wissen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie soll in Delmenhorst und Ganderkesee in den kommenden Tagen und Wochen einen großen Schritt vorankommen. Denn ab diesem Mittwoch, 7. April, greifen auch die niedergelassenen Ärzte in Niedersachse