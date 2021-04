15-Jähriger mit vier Jugendlichen im Auto in Delmenhorst unterwegs

Die Spritztour endete für den Fahrer mit einem Ermittlungsverfahren. (Symbolfoto)

imago images/Jochen Tack

Delmenhorst. Fünf Jugendliche sind in einem Auto in Delmenhorst Dienstagnacht unterwegs gewesen. Das Problem war das Alter des Fahrers.

Eine unerlaubte Spritztour eines Minderjährigen mit einem Auto hat die Polizei in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag in Delmenhorst beendet. Nach Informationen der Polizei kontrollierten Beamte gegen 1.30 Uhr den Wagen in der Syker Stra