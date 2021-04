Delmenhorst ist ab 5. April Hochinzidenzkommune.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nun also doch: Nachdem die Stadt Delmenhorst zunächst abgewartet hatte, zieht sie nun doch die Corona-Notbremse. Ab Montag ist Delmenhorst eine Hochinzidenzkommune. Das sind die Folgen.

Die Entscheidung hat die Stadt Delmenhorst am Samstagabend mitgeteilt. In der Erklärung heißt es, dass der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst seit mehreren Tagen bei mehr als 100 pro 100.000 Einwohnern liege,