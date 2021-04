"Bündnis in Erinnerung an Qosay" fordert umfassende Aufklärung

Rund 400 Teilnehmer haben sich nach Angaben der Veranstalter an der Demonstration in Gedenken an Qosay beteiligt.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Das "Bündnis in Erinnerung an Qosay" fordert umfassende Aufklärung im Fall des verstorbenen Delmenhorsters. Bei einer Demonstration auf dem Rathausplatz kamen am Samstagnachmittag rund 400 Menschen zusammen.

Aufklärung, Gerechtigkeit und eine respektvolle Würdigung – diesem Aufruf des Bündnisses in Erinnerung an Qosay haben sich am Samstag bei einer Demonstration am Rathausplatz in Delmenhorst nach Angaben der Veranstalter rund 400 Me