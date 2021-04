Frohe Ostern – auch und gerade in Zeiten der Pandemie

Eintracht im Hasberger Frühling.

Günther Richter

Delmenhorst. Es ist erneut ein besonderes Osterfest, das an diesem Wochenende gefeiert wird. Ein Osterfest in Zeiten der Corona-Pandemie, mit zahlreichen Einschränkungen, an die man sich nicht gewöhnen mag.

Nähe, wie sie die Schafe (siehe Foto) in Hasbergen suchen, ist für den Menschen in Zeiten der Abstandsgebote nicht leicht zu finden. Was bleibt: Die Geschichte der Auferstehung Jesu Christi, sie bildet für Christen weiterhin die zentrale