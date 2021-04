Inzidenzwert in der Stadt Delmenhorst steigt wieder

Der Inzidenzwert der Stadt Delmenhorst liegt weiterhin über 100. (Symbolbild)

Sonia Voigt

Delmenhorst. War der Inzidenzwert der Stadt Delmenhorst am Donnerstag noch leicht gesunken, so meldet das Land Niedersachasen am Karfreitag wieder eine steigende Tendenz.

Das Land Niedersachsen vermeldet am Karfreitag für die Stadt Delmenhorst 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 2610. Der Inzidenzwert, der am Donnerstag erstmals wiede