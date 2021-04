Altes Bahnhofsgebäude in Delmenhorst bestand nur noch kurze Zeit

Beim Umzug in die Hände gefallen: Das Foto zeigt den alten Delmenhorster Bahnhof in seinen letzten Jahren nach 1966.

Cordes

Delmenhorst. Beim einem Umzug ist das alte Foto wieder aufgetaucht: ein Blick auf den Delmenhorster Bahnhof vor der Höherlegung der Gleise.

So sah er in seinen letzten Jahren aus, der im Zuge der Gleishöherlegung 1974 durch einen Neubau ersetzte alte Bahnhof in Delmenhorst. Von der Bahnhofstraße blickte man auf den hier links zu sehenden Gebäudeteil. Das Foto haben Heiko und R