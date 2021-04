Wenige Tage nach Ostern nimmt Sinan Shikho den neuen Graftkiosk in Betrieb.

Patrick Kern

Delmenhorst. Graftbesucher dürfen sich freuen: Der Graftkiosk macht wieder auf. Der neue Pächter hat fast alle Vorbereitungen getroffen, es fehlt nur noch eine Kleinigkeit bis zur Eröffnung.

Nach zwei Jahren des Stillstands öffnet sich am altbekannten Graftkiosk in Kürze wieder das Schiebefenster. In den letzten Monaten hat es sich Sinan Shikho zur Aufgabe gemacht, dem Kultobjekt wieder neues Leben einzuhauchen. Nun sind die Vo