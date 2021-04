Darum wird in Delmenhorst an den Osterfeiertagen nicht geimpft

Impfstoff ist da, aber an den Osterfeiertagen wird in Delmenhorst nicht geimpft.

Thomas Breuer

Delmenhorst. In Delmenhorst bleibt das Impfzentrum am Karfreitag sowie am Ostersonntag und -montag geschlossen. Dabei ist Impfstoff durchaus verfügbar.

Exakt 264 Impfdosen gegen Corona sollen an diesem Donnerstag im Delmenhorster Impfzentrum in der Wehrhahnhalle gesetzt werden. Dabei wird laut Michael Pleus, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das die Einrichtung für die Sta