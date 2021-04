An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro entstanden.

Günther Richter

Delmenhorst. Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwochnachmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Eine 30-Jährige Ganderkeseeerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am späten Mittwochnachmittag an der Dwoberger Straße in Delmenhorst ist eine 30-Jährige leicht verletzt worden. Ein 23-Jähriger war gegen 17.45 Uhr auf der Dwoberger Straße unterwegs. Als er nach links in