Bootsverleih und Minigolf in der Delmenhorster Graft gestoppt

Gut besucht war bei dem Wetter der vergangenen Tage die Delmenhorster Graft. Freizeitangebote mussten allerdings geschlossen werden.

Frederik Grabbe

Delmenhorst/ Oldenburg Land. Der Betrieb des Bootsverleihs und der Minigolf-Bahn in der Graft ist untersagt. Mit Blick auf Besuchermassen will die Polizei über Ostern in der Region verstärkt kontrollieren. Besonders betrifft das die Kommunen mit Ausgangssperre im Landkreis Oldenburg.

Kurz vor dem Osterfest zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Sonnenschein, Temperaturen um die 22 Grad – kein Wunder, dass sich auch die Delmenhorster Graft gut mit Besuchern füllt. Beste Voraussetzungen also, um die Minigolf-